Rai 1 trasmetterà in prima serata domenica 5 aprile il film televisivo Filumena Marturano. L’opera, diretta da Francesco Amato, nasce dalla collaborazione tra Rai Fiction e Piccomedia ed è un adattamento della commedia scritta da Eduardo De Filippo. Il cast vede come protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. A completare la squadra di interpreti figurano inoltre Marcello Romolo, Giovanni Scotti, Francesco Russo, Nunzia Schiano e Massimiliano Caiazzo. Il gioco di potere tra Filumena e Domenico. La trama ruota attorno a una donna con un passato legato alla prostituzione che convive da diversi anni con Domenico Soriano. Quest’ultimo è un facoltoso pasticciere che si illude di conservare la giovinezza mentre si dedica a una vita di piaceri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filumena Marturano: l’inganno d’amore per conquistare un padre

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Filumena Marturano, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo – Rai1Su Rai1 Filumena Marturano, trasposizione filmica dell'omonimo capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo. La trama e il cast. bitculturali.it

Massimiliano Gallo un’altra prova attoriale straordinaria nel film Filumena Marturano. Qui è Domenico Soriano, il ruolo che fu di Marcello Mastroianni in Matrimonio all’italiana. Una versione di grande spessore per un attore che continua a dare il meglio di s facebook

Filumena Marturano stasera su Rai 1: la storia vera dietro il personaggio di Eduardo De Filippo x.com