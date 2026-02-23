Nuovi mezzi per l' area Manutenzione del Comune

Il Comune di Cellole ha acquistato nuovi mezzi per la Squadra di Manutenzione, una mossa mirata a potenziare i servizi comunali. La decisione deriva dalla necessità di migliorare l’efficienza e la rapidità degli interventi sul territorio. I veicoli appena arrivati saranno impiegati per lavori di pulizia, riparazioni e manutenzione delle strade. La scelta mira a garantire risposte più rapide alle esigenze dei cittadini. Ora, la squadra si prepara a operare con strumenti più moderni.

Il Comune di Cellole ha portato a termine l'acquisto di nuovi mezzi per la Squadra operativa dell'Area Manutenzione, un importante investimento pensato per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. In particolare, un furgoncino, un merletto e uno scavatore sono i nuovi mezzi che entrano a far parte del patrimonio dell'Ente e vengono messi a disposizione della squadra di manutenzione per svolgere interventi in modo diretto, efficiente e senza ulteriori spese.“Il parco macchine della Manutenzione è oggi completamente rinnovato: moderno, potenziato e con una dotazione di mezzi superiore a qualsiasi precedente - dichiara il sindaco Guido Di Leone -. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Centroni, nell'unica area giochi il comune non ha mai fatto la manutenzioneA Centroni, nel quartiere periferico sud-est di Roma, si trova un'unica area giochi pubblica, situata tra villette e la parrocchia.

Si assume un responsabile del settore strade, impianti elettrici e manutenzione mezzi: candidature onlineCesenatico Servizi ricerca un responsabile per i settori strade, impianti elettrici, manutenzione mezzi e attrezzature.

Crisi Likum, firmato l'accordo per la tutela dei lavoratori

