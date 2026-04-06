Il parco Rivazzurra di Cannigione si è riempito di pubblico lunedì 6 aprile 2026, quando si sono esibiti Fedez, Francesca Michielin e Manuelito. La serata ha attirato molti spettatori provenienti dalla zona e non solo, creando un afflusso notevole nel centro della località della Gallura. L’evento musicale ha coinvolto diverse fasce di età, portando un’atmosfera vivace e partecipata.

Fedez, Francesca Michielin e Manuelito animano il parco Rivazzurra di Cannigione questo lunedì 6 aprile 2026. L’evento di Pasquetta attira migliaia di persone da tutta la Gallura in una giornata caratterizzata da un clima quasi estivo. Le attività sono iniziate alle ore 14:00. Tra il pubblico, che vede una forte presenza di adolescenti e giovani, figurano anche numerose famiglie con bambini. Il motore economico degli eventi stagionali in Gallura. L’afflusso massiccio di spettatori verso il borgo di Arzachena dimostra come l’intrattenimento di massa sia capace di mobilitare l’intera area della Gallura. La capacità di attrarre migliaia di persone in un singolo punto geografico accelera i flussi di consumo locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedez e Michielin a Cannigione: boom di pubblico in Gallura

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