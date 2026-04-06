Fare venti minuti di cyclette può rafforzare la memoria secondo un recente studio pubblicato su Oxford Academic
Uno studio recentemente pubblicato su Oxford Academic ha evidenziato che dedicare circa venti minuti alla cyclette può contribuire a rafforzare la memoria. La ricerca sottolinea come anche esercizi semplici come la camminata o l’uso della cyclette abbiano effetti positivi sull’ippocampo, una regione del cervello coinvolta nella formazione e nel richiamo dei ricordi. Questi risultati si aggiungono alle evidenze che collegano l’attività fisica a benefici cognitivi.
La memoria a volte può tradirci, ma recenti studi mostrano che anche pochi minuti di esercizio fisico come camminata o cyclette rafforzano l’ippocampo e migliorano i ricordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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