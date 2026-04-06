Fare venti minuti di cyclette può rafforzare la memoria secondo un recente studio pubblicato su Oxford Academic

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recentemente pubblicato su Oxford Academic ha evidenziato che dedicare circa venti minuti alla cyclette può contribuire a rafforzare la memoria. La ricerca sottolinea come anche esercizi semplici come la camminata o l’uso della cyclette abbiano effetti positivi sull’ippocampo, una regione del cervello coinvolta nella formazione e nel richiamo dei ricordi. Questi risultati si aggiungono alle evidenze che collegano l’attività fisica a benefici cognitivi.

La memoria a volte può tradirci, ma recenti studi mostrano che anche pochi minuti di esercizio fisico come camminata o cyclette rafforzano l’ippocampo e migliorano i ricordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le persone davvero gentili hanno una caratteristica psicologica in comune secondo uno studio di OxfordCome riconoscere chi è davvero gentile con te? Alcuni studi delineano i tratti della gentilezza e spiegano come possa rendere più felici non solo chi...

Leggi anche: Secondo uno studio recente, attività come la danza possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni

Trova facilmente notizie e video collegati.