Il commissario tecnico della nazionale ha espresso delusione per alcune assenze e per i lunghi spostamenti di alcuni calciatori impegnati con le rispettive rappresentative nazionali. Ha commentato che ci si aspettava un impegno maggiore da parte di tutti i convocati e ha sottolineato le difficoltà logistiche legate ai viaggi di alcuni giocatori. La discussione riguarda le recenti convocazioni e le conseguenze sugli allenamenti della squadra.

di Luca Fioretti Fabregas mastica amaro: «Mi aspettavo di più. Alcuni nazionali hanno fatto viaggi lunghi». Le dichiarazioni del tecnico del Como dopo l’Udinese. Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN dopo Udinese Como 0-0. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ANALISI – « Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate. Poi però abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol e questo è importante, in generale non mi è piaciuto come ha giocato la squadra in fase di possesso, con tanta gente sottotono. Loro però hanno creato poco, per noi è stata la 15esima partita senza subire gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas mastica amaro: «Mi aspettavo di più. Alcuni nazionali hanno fatto viaggi lunghi, sono cose da considerare»

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