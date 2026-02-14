Fabregas su Morata | Mi aspettavo di più chi non regge le provocazioni

Cesc Fabregas ha criticato Morata dopo la partita contro la Fiorentina, accusandolo di non aver affrontato bene le provocazioni avversarie. La sua opinione deriva da quanto visto sul campo, dove l’attaccante spagnolo ha mostrato nervosismo e poca reattività. Fabregas ha commentato che chi non riesce a gestire le tensioni si fa influenzare troppo dal gioco avversario. Durante l’incontro, Morata si è spesso lasciato prendere dall’irritazione, compromettendo alcune occasioni offensive della squadra.

fabregas critica morata e analizza la partita contro la fiorentina, offrendo una lettura mirata sull’atteggiamento della squadra nel 25° turno di serie a 202526. al termine della sfida tra como e fiorentina, il tecnico dei lariani ha espresso la sua valutazione sull’esito 1-2, evidenziando come la squadra debba crescere in termini di maturità e gestione delle provocazioni tipiche del calcio moderno. le osservazioni si concentrano sull’impatto delle critiche esterne e sulla necessità di rimanere concentrati sul proprio gioco, senza farsi scaricare dall’emotività. fabregas ha sottolineato l’età avanzata dal gruppo, segnalando che la pressione può influire sulla performance. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

