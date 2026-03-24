Grande Fratello Vip GionnyScandal in lacrime chiede scusa a Marco | il gieffino lo rassicura

GionnyScandal in preda al senso di colpa si scusa con Marco Berry, la reazione del gieffino. Dopo un confronto con Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip GionnyScandal si è sentito in colpa e non è riuscito a trattenere le lacrime. Il motivo? C’entra Marco Berry. La gieffina ha chiesto al ragazzo come mai abbia deciso di nominare il mentalista dal momento che lui gli è stato molto vicino quando lui è entrato in crisi nella casa e aveva pensato di abbandonare il reality. Tra le varie cose gli ha detto: “Potevi votare Dario, invece hai votato la persona che ti ha aiutato di più. Tu devi rimanere fedele a te stesso, Marco ti ha dato un punto di riferimento quando tu stavi traballando, quindi non capisco molto quello che hai fatto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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