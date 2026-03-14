Negli Stati Uniti, il Partito repubblicano un tempo si definiva vicino alle tematiche ambientali e naturali. Recentemente, però, questa immagine si è trasformata, con il supporto di Donald Trump a politiche di sfruttamento delle risorse naturali come il trivellare. Nel frattempo, gruppi chiamati Maga si oppongono a questo approccio, portando avanti posizioni contro natura.

Trump, Putin, gli ayatollah. Ogni potenza insegue un suo ordine mondiale C’è stato un lungo periodo in cui il Partito repubblicano in America era il partito della natura. Oggi ci sembra strano considerati gli appelli trumpiani al trivellare – “drill baby, drill!” – e la celebrazione del “caro vecchio carbone”. L’uomo politico che più si è dedicato alla conservazione dei grandi parchi era il repubblicano Theodore Roosevelt, cacciatore di bisonti, noto per le sue scampagnate da romanzo d’avventura, per le sue gesta eroiche nelle Badlands del South Dakota, per la sua passione per la tassidermia, per le sue iene e le sue zebre e il suo leone nel... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump, un presidente da appartamento, e i Maga contro natura

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