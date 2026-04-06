Europa League il punto in casa Aston Villa

Dopo aver lasciato 11 calciatori impegnati con le nazionali, la squadra di Birmingham si è riunita nella seconda metà della scorsa settimana. La formazione ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime partite, senza giocatori impegnati con le rappresentative nazionali. La squadra si prepara a tornare in campo per le competizioni europee, con lo staff tecnico che monitora attentamente la condizione dei singoli.

I “Claret&Blue” di Unai Emery partono favoriti e soprattutto più riposati: per loro, niente turno di Premier League nel weekend pasquale a causa della finestra dedicata all’F.A.Cup Dopo aver distribuito ben 11 giocatori in giro per il mondo durante la sosta per gli impegni internazionali (Bailey, Cash, Digne, Konsa, Rogers, Lindelof, Martinez, McGinn, Onana, Tielemans e Bogarde), i Villans si sono ritrovati in quel di Birmingham nella seconda metà della scorsa settimana per preparare la sfida di andata di Europa League in programma giovedì sera al Dall’Ara contro il Bologna. A differenza degli uomini di mister Italiano (che nella domenica di... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Europa League, definiti i Quarti: Bologna-Aston Villa è il big matchIl quadro dei Quarti di Finale di Europa League 2025/26 è ufficialmente completo: il Bologna di Vincenzo Italiano sarà l’unica rappresentante...

Leggi anche: Europa League, il tabellone: rischio Roma-Bologna. E poi Aston Villa o Lione...

HIGHLIGHTS | Go Ahead Eagles vs Aston Villa

Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Europa League, domani il sorteggio: se il Bologna passa incontra Roma o Friburgo; Fantasy Football Women's Champions League: consigli per il ritorno dei quarti di finale; Il Psv è campione d'Olanda per la terza volta consecutiva.

Europa League e Conference, Bologna e Fiorentina ai quarti di finaleIn Europa League il Bologna supera 4-3 all'Olimpico la Roma dopo i tempi supplementari. Al 90' era finita 3-3, poi decisivo il gol di Cambiaghi, per il passaggio dei rossoblu ai quarti. Per il felsine ... tg24.sky.it

Le squadre dei quarti di finale di Europa League 2025/26Quarti di finale: contro Bologna Ranking UEFA: 24° Come si è qualificato: sesto in Premier League Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris) Piazzamento fase campionato ... it.uefa.com

Italiano: "Non ci poteva essere approccio migliore". Joao Mario: "Tre punti importanti, ora l'Europa League" facebook

#Italiano: “Vittoria importante. Ora testa all’Europa League” x.com