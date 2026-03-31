Gasolio il prezzo aumenta ancora | senza proroga allo sconto sarebbe record storico

Il prezzo del gasolio continua a salire nelle stazioni di servizio italiane, raggiungendo in media 2,067 euro al litro. Si tratta di un incremento che si manifesta senza la proroga dello sconto, che, se non prorogata, porterebbe il costo del carburante a un livello mai registrato prima. La variazione interessa il settore del trasporto e il consumo quotidiano di molti automobilisti.

Aumenta ancora il prezzo del gasolio. Alla pompa, il carburante più utilizzato per il trasporto di merci è arrivato a costare 2,067 euro al litro in Italia, con picchi nelle Province del Trentino Alto Adige - a Bolzano 2,102 euro al litro e a Trento 2,087 euro al litro - e in Friuli Venezia Giulia (2,086 euro al litro). E il calendario non aiuta: tra una settimana, se non dovesse arrivare una proroga al decreto taglia-accise, si raggiungerebbero cifre superiori alla crisi del 2022 con la guerra in Ucraina. Come ogni martedì, intanto, i dati giornalieri del ministero delle Imprese vengono accompagnati da quelli settimanali del ministero dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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