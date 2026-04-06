Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno stabilito che le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario si terranno il 24 e 25 maggio. Le scuole sono pronte ad accogliere questa tornata elettorale, che coinvolgerà vari territori italiani. La data è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le regioni che seguono il calendario normale, senza particolari eccezioni.

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno definito il calendario per le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario, fissando il voto per il 24 e 25 maggio. La macchina organizzativa è già partita. Attraverso una nota inviata il 1° aprile 2026 dal Dipartimento per il sistema educativo, sono state diffuse le linee guida operative per trasformare gli istituti scolastici in centri di voto. Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle ore 7 fino alle 23, mentre lunedì 25 maggio l’orario di voto sarà compreso tra le 7 e le 15. Solo dopo la chiusura dei seggi di lunedì e l’avvenuta verifica dei votanti inizierà la fase dello scrutinio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni 2026: date fissate e scuole pronte per il voto a maggio

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