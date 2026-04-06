Due autori italiani pubblicano una nuova edizione di un pamphlet che analizza i rapporti tra etica, ebraismo e responsabilità nel mondo di oggi. Il testo affronta temi legati alla storia e alla cultura ebraica, evidenziando aspetti legati alla responsabilità collettiva e individuale. Gli autori sono noti per aver affrontato questi argomenti in precedenti lavori e la pubblicazione si inserisce nel dibattito culturale attuale.

Marco Alloni e Claudio Magris tornano nelle librerie con la nuova edizione di un pamphlet che esplora l’etica, l’ebraismo e il senso di responsabilità contemporanea. Il testo, curato dalla Compagnia editoriale Aliberti, nasce da un dialogo avvenuto ad Alessandria d’Egitto, proprio lungo la spiaggia nei pressi della fortezza di Qaitbey. L’opera prende spunto da un suggerimento del Premio Nobel Isaac Bashevis Singer, secondo cui bisognerebbe agire come se si fosse felici per permettere a tale stato di arrivare in seguito. Questo concetto diventa il fulcro di un libro intervista che mira a fornire strumenti per navigare in un’epoca segnata da difficoltà comunicative e tensioni globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebraismo e Sionismo: Alloni e Magris svelano l’etica del domani

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