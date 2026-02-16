I miti del sionismo Kfk a Chieti ospita la presentazione del libro
Sabato 21 febbraio alle 18, nella sede di Kfk – Controfabbrika a Chieti, si terrà la presentazione del libro “I miti del sionismo – Un auspicio da 'uomini sinceri' contro insane menzogne”. L’evento nasce dalla volontà di alcune associazioni che vogliono offrire uno spazio di confronto su temi legati al sionismo, in risposta alle accuse di censura e silenzio su certe questioni. Durante l’incontro, gli organizzatori intendono discutere le idee presentate dall’autore e approfondire i miti che circolano sul movimento sionista.
Sabato 21 febbraio, alle ore 18, nella sede dell'associazione Kfk – Controfabbrika a Chieti, si terrà la presentazione del libro “I miti del sionismo- Un auspicio da 'uomini sinceri' contro insane menzogne” L’iniziativa è promossa da un coordinamento di realtà del mondo del dissenso tra cui il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
“Effetto Rosa”, un secolo di ciclismo tra Chieti e il Block Haus: venerdì la presentazione del libro
“I maestri del carretto di Sicilia”: a Spazio cultura la presentazione del libro del fotografo Massimo Folisi
Venerdì 12 maggio, presso Spazio Cultura, si terrà la presentazione del libroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L’origine del SionismoDa Olocausto Palestinese, di Angela Lano, Edizioni Al Hikma, 2025. L’origine del Sionismo. Il sionismo è un’ideologia politico-religiosa il cui obiettivo ... infopal.it
L'ambasciatore USA in Israele critica i patriarchi delle Chiese di Gerusalemme in difesa del «sionismo cristiano»«Nessuna setta della fede cristiana dovrebbe rivendicare l'esclusività nel parlare a nome dei cristiani in tutto il mondo». Detta così, la frase suona quantomeno bizzarra, considerato che si riferisce ... msn.com