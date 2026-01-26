Salute a gennaio +40% visite dal dietologo buoni propositi battono prova costume

A gennaio, le visite dal dietologo sono aumentate del 40%, superando le aspettative legate alla prova costume. Secondo recenti dati, non sono soltanto i desideri di prepararsi all’estate a motivare questa scelta, ma anche la volontà di iniziare un nuovo percorso di benessere e ripartenza. Questo trend riflette una tendenza diffusa tra gli italiani di adottare abitudini più sane all’inizio dell’anno.

(Adnkronos) – Non è la prova costume a spingere gli italiani dal dietologo, ma piuttosto i buoni propositi legati a una 'ripartenza'. E' quanto emerge da un'analisi dei dati raccolti da iDoctors, la prima piattaforma in Italia – oggi Ai-based – per la prenotazione online di visite specialistiche ed esami diagnostici, ricorda una nota. Nell'anno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su salute gennaio Gennaio, tra i buoni propositi dei milanesi spunta la prenotazione di visite mediche A gennaio, molti milanesi dedicano attenzione alla salute, pianificando visite mediche e controlli preventivi. 10 buoni propositi per un 2026 a tutta salute Con l’arrivo del 2026, molte persone si pongono obiettivi per migliorare il proprio benessere. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su salute gennaio Argomenti discussi: Riforma SSN, allarme salute mentale: delega senza garanzie rischia di far tornare indietro di 40 anni; Tornano le Arance della Salute Airc, il 24 gennaio in 3mila piazze per ricerca sul cancro; Sanità: il benessere del cervello e della mente come dimensione essenziale della salute; Pericolo anabolizzanti: possono sviluppare tumori al fegato negli under 40. Salute, a gennaio +40% visite dal dietologo, buoni propositi battono prova costumeNon è la prova costume a spingere gli italiani dal dietologo, ma piuttosto i buoni propositi legati a una 'ripartenza'. E' quanto emerge da un'analisi dei dati raccolti da iDoctors, la prima piattafor ... adnkronos.com Tumori, il 40% è potenzialmente prevenibile. E la ricerca resta un punto fermoTornano Le Arance della Salute di Fondazione AIRC, simbolo di impegno condiviso nel sostegno della ricerca contro il cancro. dilei.it Le arance della salute vi aspettano questa mattina, domenica 25 gennaio 2026 in piazza Lantelme a Pragelato Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro - facebook.com facebook

