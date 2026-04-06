Dove guardare Napoli-Milan oggi in tv o streaming | canale telecronaca e orario

Alle ore 20:45 di oggi, allo stadio 'Maradona' di Napoli, si gioca la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con dettagli sulle piattaforme e i canali dedicati disponibili prima dell'inizio del match. Gli appassionati potranno seguire l'incontro seguendo le indicazioni ufficiali fornite dai servizi di trasmissione.

Napoli-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan arriva dalla vittoria contro il Torino e resta al secondo posto con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 30 partite. Il Napoli di Antonio Conte ha recuperato praticamente tutti gli infortunati avuti in stagione e ha iniziato a vincere e convincere. Al momento è terza a quota 62 punti. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie ai gol di Pavlovic e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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