Dopo l' esplosione del casolare a Roma scatta l' allarme anarchici

Dopo l'esplosione di un casolare a Roma, si è diffuso l'allarme riguardo a un possibile coinvolgimento di gruppi anarchici. È stato rivendicato un attacco incendiario, che ha portato le forze dell'ordine a rafforzare le misure di sicurezza. Si registra anche un collegamento tra le attività nel capoluogo e una rete che coinvolge Atene, secondo quanto riferito dalle fonti investigative. La situazione resta sotto osservazione per chiarire eventuali collegamenti e responsabilità.

L'attacco incendiario rivendicato, scatta l'allarme anarchici. Il pericoloso asse Roma-Atene. Dall'esplosione nel casale romano alla rivendicazione ad Atene: la nascita del nuovo nucleo terroristico intitolato ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone segna una violenta saldatura tra le frange insurrezionaliste italiane e greche. Si firmano "Nucleo Alessandro MercoglianoSara Ardizzone", nel nome dei due anarchici morti a Roma. Questa la rivendicazione: "All'alba del 25 marzo abbiamo attaccato con un ordigno incendiario l'abitazione in cui risiedono il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa nel quartiere di Zografou. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Roma, anarchici commemorano le due vittime dell'esplosione del casolare: 91 fermi preventiviSono 91 le persone, "ritenute pericolose e sospette", che la polizia ha condotto in questura per accertamenti dopo aver partecipato alla...

Due anarchici morti nell'esplosione di un casolare a Roma. Forse stavano maneggiando un ordignoAGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato,...

Temi più discussi: L’acqua sta bloccando le indagini sull’esplosione di Bargi; Brasile, paura poco dopo il decollo: l'esplosione del motore dell'aereo ripresa da un passeggero; Un soldato polacco ferito in Libano dopo l'esplosione di una mina antiuomo; Esplosione nella notte: salta il bancomat di Volpiano, ladri in fuga dopo l'ennesimo colpo.

L’acqua sta bloccando le indagini sull’esplosione di BargiDue anni dopo l'incidente alla centrale idroelettrica in cui morirono sette persone, tre piani sono ancora allagati, e svuotarli è una cosa lunga ... ilpost.it

Finisce la fuga dei banditi del bancomat: presi dopo il colpo a Volpiano, sono sospettati di avere fatto esplodere quelli di mezza provinciaTre uomini, tutti ladri trasfertisti provenienti dal meridione italiano, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Torino poco dopo l'ennesimo furto con esplosione di un bancomat ... torinotoday.it

Vi aspetto tutti per iniziare la dieta. Cosa mangiare dopo le feste di Pasqua. Ricette in pentola e anche con il Bimby: https://blog.giallozafferano.it/ritaamordicucina/cosa-mangiare-dopo-le-feste-di-pasqua/ E anche queste feste sono finite, e siamo già all’inizio d facebook

#Benevento, #Vigorito: “Vinciamo anche dopo vent’anni, c’è programmazione. Il futuro è meno grigio” x.com