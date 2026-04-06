Dopo 4 anni una squadra russa torna a competere a livello internazionale

Dopo più di quattro anni, una squadra russa riprende a partecipare a competizioni sportive a livello internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda una formazione composta da atleti russi che tornano in campo dopo un lungo periodo di assenza. La ripresa delle attività si inserisce nel calendario delle competizioni ufficiali di questa stagione. La squadra aveva sospeso le proprie attività a causa di eventi che avevano coinvolto il settore sportivo.

AGI - Dopo oltre quattro anni una squadra composta da giocatori della Russia ritorna a competere in ambito sportivo a livello internazionale. Da domani a lunedì 13, la squadra neutrale russa (Nab) di pallanuoto maschile giocherà a Malta nella Division II della Coppa del Mondo che mette in palio due pass per la finale a otto di Sydney (20-26 luglio). L'ultima volta che una squadra russa aveva preso parte ad un evento internazionale risale al 20 febbraio 2022 in occasione della finale del torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi olimpici di Pechino. La squadra del comitato olimpico russo (Roc) perse la finale per la medaglia d'oro contro la Finlandia per 2 a 1. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dopo 4 anni una squadra russa torna a competere a livello internazionale Zuliani punge l’Inter: “Gli ingiocabili anche a livello internazionale le mani se le portano da casa. Tre pere contro una squadra che….”In un video sul suo canale YouTube il giornalista e tifoso juventino, Claudio Zuliani, è tornato sulle partite di Champions League di Inter e... Carraro: "Abbiamo dimostrato di poter competere a quel livelloIl mondo della pallavolo si arricchisce di eventi di rilievo, dai playoff delle competizioni nazionali alle sfide internazionali, passando per i... Temi più discussi: Revisione auto 2026: come funziona; Cinque anni di scuola sono troppi: dopo l’alternanza, ecco il 4+2 osteggiato dai docenti; Il rilancio di Napoli: quattro anni di patto tra risanamento e investimenti; Altamura, travolse rider 21enne morto dopo 4 anni di agonia: verso il rito abbreviato il 31enne che lo investì. Dopo 4 anni di attesa, Gibbs trova casa: la rinascita di un cane anziano che nessuno volevaDopo 4 anni in rifugio e un intervento salvavita, Gibbs trova finalmente famiglia: la storia che cambia il destino dei cani anziani. comeconservare.it Dopo 4 anni di guerra la Russia è diventata leader mondiale dell'export di granoDopo quattro anni di guerra e nonostante sanzioni e divieti imposti all’economia, la Russia ha consolidato il primato delle esportazioni mondiali di grano (16% su totale export mondiale), ma l’Ucraina ... huffingtonpost.it LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook L' #Atletico Madrid alza la voce contro il Var dopo la sfida con il Barcellona: "Non ha senso, c'è da vergognarsi" x.com