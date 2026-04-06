Durante la puntata di Domenica In trasmessa domenica 6 aprile, si è verificato un incidente sugli scalini del palco, che ha provocato panico tra i presenti e tra i telespettatori. Un partecipante ha perso l’equilibrio scivolando su un gradino, creando un momento di tensione che si è protratto per alcuni istanti prima che la situazione tornasse alla normalità. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori collegati in diretta.

La puntata del 6 aprile di Domenica In si è rivelata a sorpresa memorabile: un gradino, un passo falso, un attimo di equilibrio compromesso hanno collegato l’episodio a un momento precedente ormai diventato iconico. L’imprevisto, che ha suscitato un brivido di apprensione tra il pubblico in diretta, ha generato emozioni genuine e ha ricordato quanto la spontaneità dei protagonisti del salotto televisivo sappia trasformare anche un gesto semplice in un momento indimenticabile. Domenica In: l’ospite inciampa e sorprende. L’episodio prende il via con un ingresso apparentemente normale. Massimiliano Gallo, ospite insieme a Shalana Santana, percorre lo studio con passo sicuro, ma il gradino all’entrata sembra avere la sua volontà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Domenica In, incidente sugli scalini: panico in diretta

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