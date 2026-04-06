Dissequestrata l' area ' La Duna' | è stata restituita ai proprietari

L’area denominata 'La Duna' di Mondragone è stata dissequestrata e restituita ai proprietari. La decisione è stata presa dal pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ordinato la riacquisizione dei terreni. La vicenda si conclude con questa azione, che ha visto coinvolte le autorità giudiziarie e i proprietari dell’area.

Ha una superficie di circa 14mila metri quadrati di demanio marittimo e fu oggetto di sequestro preventivo d’urgenza nel maggio dello scorso anno Si chiude con il dissequestro dell’area la vicenda de ‘La Duna’ di Mondragone. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Nicola Camerlingo, ha disposto la restituzione dell’area ai legittimi proprietari così come richiesto, attraverso i propri legali, da Aldo Marziani e Maria Rosaria Malagisi nonché da Pietro Marziali gestore dell’intera area. Accolta, quindi, l’istanza degli avvocati difensori Gaetano Petrone e Raffaele e Gaetano... 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Piazza Cavour, via alla liberazione del cantiere: area restituita ai salernitani Leggi anche: Brindisi e il Belvedere: “Finalmente restituita ai cittadini l’area di Via Santa Teresa” Temi più discussi: MORTE ALL'EX ILVA DI TARANTO/ Il pm dice no alla ridelimitazione dell'area sequestrata; Pisogne, dissequestrata l’area della frana. L’annuncio del Sindaco Laini; Abusi edilizi a Barano d’Ischia: sequestrata area di dodicimila metri quadri; Pozzi inquinati da ’Tht’ ad Antraccoli. Gesam Reti chiede il dissequestro della propria stazione del metano. MONDRAGONE. Il pubblico ministero ha deciso: dissequestrata e restituita ai proprietari privati l’area La Duna di 14mila metri quadriMONDRAGONE – Si chiude con il dissequestro dell’area la vicenda de La Duna di Mondragone. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il dott. casertace.net Padova. Acciaierie Venete, l'area dell'esplosione è stata dissequestrata: ora la Procura detta le regole per la sicurezzaPADOVA - L’area del capannone di Acciaierie Venete, dove all’ora di pranzo del 27 ottobre quattro operai sono rimasti feriti a seguito di una esplosione, è stata dissequestrata. La produzione dello ... ilgazzettino.it MONDRAGONE. Il pubblico ministero ha deciso: dissequestrata e restituita ai proprietari privati l'area La Duna di 14mila metri quadri facebook