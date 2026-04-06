I biglietti per Disrupt 2026 sono stati messi in vendita con uno sconto che può arrivare fino a 500 dollari. L’offerta, valida fino al 10 aprile alle 23:59 PT, comprende anche un premio di 100.000 dollari. L’evento si terrà nel 2026, ma i dettagli sui partecipanti o sul programma non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

I biglietti per Disrupt 2026 sono ora disponibili con uno sconto che può raggiungere i 500 dollari, in un’offerta valida fino al 10 aprile alle 23:59 PT. L’evento si terrà a San Francisco presso il Moscone West dal 13 al 15 ottobre. La finestra temporale per approfittare di questo ribasso è limitata a soli cinque giorni a partire da oggi. Gli organizzatori hanno chiarito che non saranno previste proroghe e che i costi dei pass aumenteranno man mano che la data della conferenza si avvicinerà. L’appuntamento di ottobre punta a radunare circa 10.000 professionisti, tra cui operatori, investitori e fondatori, con l’obiettivo di accelerare la crescita aziendale e favorire la conclusione di accordi e lo sviluppo di idee innovative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disrupt 2026: sconti fino a 500$ e un premio da 100mila dollari

Temu: sconti fino al 91% e cassa resina a 16 dollariIl 2 aprile 2026 alle ore 06:12, la piattaforma Temu attiva sconti fino al 91% nella sezione clearance.

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