Diretta gol Serie A LIVE | in campo Juventus Genoa

Alle ore attuali si stanno svolgendo le partite della 31esima giornata di Serie A, tra cui Juventus e Genoa. La diretta gol permette di seguire in tempo reale i risultati, con aggiornamenti su sintesi, tabellini e moviole. Le sfide sono in corso e le cronache aggiornano minuto per minuto l’andamento delle partite, offrendo un quadro completo di quanto sta accadendo in campo.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Juventus Genoa Diretta gol Serie A LIVE: in campo Parma Genoa!CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: in campo Inter Genoa GENOA vs INTER - Serie A - Reaction e campo 2d/3d - DIRETTA LIVE - no immagini Temi più discussi: Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa. Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVEI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it Juventus-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Genoa del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net #Juventus 1-0 #Genoa : Gleison Bremer! #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieAEnilive #Calcio x.com Serie A, in campo Juventus-Genoa: bianconeri a caccia della Champions Alle 20.45 Napoli-Milan Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook