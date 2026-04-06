Un pilota statunitense è stato salvato in Iran dopo che il suo caccia è stato abbattuto venerdì scorso. Oltre 170 aerei americani sono stati impiegati nelle operazioni di recupero e salvataggio dei due piloti coinvolti. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, l’ex presidente ha commentato l’intervento, definendo il salvataggio dei militari come un successo. Sono circolate anche voci riguardo a un messaggio in codice lasciato dal pilota, con riferimenti a una grotta e a possibili depistaggi della CIA.

“Oltre 170 aerei americani sono stati impegnati nel recupero e salvataggio dei due piloti del caccia abbattuto venerdì scorso in Iran”, ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca magnificando il salvataggio dei suoi limitari. Un’operazione difficile e perfettamente riuscita. L’ incursione ad alto rischio delle forze speciali statunitensi ha permesso di recuperare, due giorni dopo l’abbattimento nei cieli iraniani del caccia F-15E, il pilota americano disperso, per il quale Teheran aveva promesso una ricompensa in caso di cattura e che avrebbe voluto utilizzare come leva negoziale. La stampa americana ricostruisce l’operazione, con il New York Times che ricorda che i due membri dell’equipaggio si erano eiettati dal loro caccia pochi secondi dopo essere stati colpiti dal fuoco iraniano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Dio è buono”: il messaggio in codice del pilota Usa salvato in Iran. I 170 aerei, la grotta, il depistaggio della Cia

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