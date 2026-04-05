Pilota Usa il messaggio Dio è buono e l' inganno militare | ecco come è stato salvato

Dopo la notizia del ritrovamento di un pilota statunitense, si conoscono i dettagli sul suo salvataggio. Secondo quanto riportato, il pilota avrebbe inviato un messaggio con la frase

Dopo la notizia che il pilota americano è stato ritrovato, emergono le prime informazioni su come sia stato salvato. Un alto funzionario dell'amministrazione degli Stati Uniti ha affermato che, prima di localizzare il pilota Usa disperso in Iran per 36 ore, la Cia ha usato un "inganno militare", diffondendo la notizia all'interno dell'Iran secondo cui le forze statunitensi lo avevano già trovato e lo stavano trasportando via terra per la sua evacuazione. Il funzionario, che ha parlato in forma anonima per discutere dettagli non ancora resi pubblici, ha sottolineato che la campagna è riuscita a confondere i funzionari iraniani durante le operazioni di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Le forze speciali, i depistaggi della Cia e la battaglia a sorpresa di notte: come è stato salvato il pilota Usa in Iran prima che fosse catturatoTrentasei ore di isolamento in territorio ostile, ferito e braccato, prima del grido liberatorio arrivato via social dalla Casa Bianca.

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