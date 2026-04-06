Il tecnico del Genoa ha commentato l’atmosfera prima dell’inizio della partita, affermando di non aspettarsi l’applauso dello stadio. Ha anche rivelato di aver preparato la strategia di gioco concentrandosi su un giocatore specifico, senza prevedere i feedback del pubblico. Queste dichiarazioni sono state fatte poco prima del calcio d’inizio dell’incontro, durante le consuete dichiarazioni pre-partita.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi ammette: «Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, avevo preparato la partita su Boga»

De Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa. Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, mi ha fatto piacere. Spalletti? Ci vogliamo bene»di Luca FiorettiDe Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa».

Galante su Genoa-Torino: «Partita intensa, Petrachi è un ottimo direttore. Mi piace il lavoro di De Rossi»Il confronto tra Genoa e Torino è emerso come punto chiave di una serie A vivace e incerta: una sfida che mette in palio riferimenti importanti per...

Temi più discussi: De Rossi svela un'assenza per Juve-Genoa, poi sottolinea l'importanza di Spalletti, Vissuto un bel periodo insieme; Genoa, Vitinha si paragona a un cavallo: Qui mi sento libero di correre e giocare; Per Juve e Toro arriva il momento della verità; La mail di David Rossi a Profumo: Giovanni Fava va affrontato. Ce l’ha a morte con me come i suoi accoliti.

De Rossi ammette prima della Roma: Se faremo gol non esulterò come con Cristante a Udine...Nel caso qualcuno non lo ricordasse: quando, nel recupero della partita interrotta a Udine per il malore di N'Dicka, Cristante segnò al 90', Daniele De Rossi impazzì in panchina e la sua esultanza ... corrieredellosport.it

De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: È una cosa contro natura per meDaniele De Rossi racconta come affronterà la settimana che lo separerà dalla sfida di campionato che il suo Genoa giocherà all’Olimpico contro la sua Roma. Una partita che non sarà per nulla normale: ... fanpage.it

Marquez ammette tutto: “La moto è critica… ma anche io” Weekend durissimo al COTA per Marc Marquez Doveva essere la gara del riscatto per lui e per Ducati… ma si è trasformata in una presa di coscienza molto pesante. Caduta nelle FP1 Disast facebook