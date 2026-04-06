Le candidature ai David di Donatello 2026 sono al centro di discussioni che coinvolgono grandi firme del cinema, ritorni annunciati e un sistema di selezione che suscita critiche. Tra film, registi e attori, si susseguono pronostici e polemiche che alimentano l’attesa per la cerimonia. Le tensioni riguardano soprattutto le modalità di scelta e le ripetute presenze di alcuni professionisti, mentre l’evento si prepara a svelare i suoi protagonisti.

Le candidature ai David di Donatello 2026 tra film favoriti, registi ricorrenti, polemiche sul sistema e pronostici sui possibili vincitori L’annuncio delle candidature ai David di Donatello,arrivato il primo aprile scorso, ha riportato al centro del dibattito non solo i film in corsa, ma anche lo stato di salute del cinema italiano. Più che una fotografia neutra dell’annata,la selezione sembra infatti raccontare una storia fatta di conferme, qualche apertura e diverse tensioni irrisolte. Tra i titoli più presenti spiccaLe città di pianuradi Francesco Sossai, vera sorpresa di questa edizione.Il film, sospeso tra malinconia e disincanto, segue un’umanità marginale in un Veneto notturno e rarefatto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello 2026, polemiche e pronostici: grandi firme, ritorni annunciati e un sistema che fa discutere

Annunciati i candidati che puntano alla cinquina finale. Tra grandi ritorni e nuove scoperte, la selezione del comitato scientifico delinea una mappa della letteratura contemporanea sospesa tra tradizione e sperimentazioneMentre il mondo celebrava la forza dei versi in occasione della Giornata mondiale della poesia sabato scorso, il panorama editoriale italiano si è...

La vittoria che fa discutere: Sal Da Vinci e le polemiche socialTempo di lettura: 2 minutiCome immancabilmente accade per i vincitori di Sanremo, anche su Sal Da Vinci si sono addensate sia lodi che polemiche.

Temi più discussi: Nomination David di Donatello 2026, tutte le candidature; David di Donatello 2026 – 29 film in corsa, 16 candidature per Le città di pianura; David di Donatello 2026, tutte le nomination; David di Donatello 2026, tutte le nomination della 71ª edizione.

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L’attrice è candidata ai David di Donatello come miglior interprete non protagonista per il ruolo di Coco Valori in La grazia: “Dopo la maturità in uno dei primi villaggi dove la sera si facevano degli sketch, mi accorsi che la gente mi seguiva” facebook

David di Donatello, “Le città di pianura”: il piccolo film che supera Sorrentino nelle candidature - la Repubblica x.com