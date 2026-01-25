Sebastiano Vassalli il romanzo nella storia uno scrittore per l’Italia

Sebastiano Vassalli è stato uno degli autori italiani più significativi nel panorama letterario contemporaneo. La sua opera ha contribuito a definire il romanzo nella storia italiana, distinguendosi per uno stile sobrio e una profonda attenzione alle radici culturali e storiche del nostro paese. In questa introduzione, si propone una riflessione sul ruolo di Vassalli come scrittore e testimone della nostra tradizione letteraria.

Per molta critica, più o meno giovane, i punti di riferimento oggi sicuri nella narrativa italiana contemporanea sono scrittori nati fra gli anni quaranta e i cinquanta: tra questi specialmente Pecoraro (1945), Siti (1947), Mari (1955), per alcuni Moresco (1947) nei confronti dei quali il consenso tende a scivolare nell'approvazione incondizionata, nell'affiliazione, talvolta nel culto. Non c'è modo di approfondirne qui le ragioni o discutere qualità e tenuta dell'uno o dell'altro (ci si può limitare appena a enunciare una questione ineludibile: perché si prendono a modello gli autori molto più delle autrici?).

