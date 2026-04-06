Dalla Regione Veneto 645mila euro a Soave per la lotta alle frane

La Regione Veneto ha destinato 645 mila euro al Comune di Soave per interventi contro le frane. La somma sarà utilizzata per finanziare lavori di messa in sicurezza del territorio e prevenzione dei dissesti idrogeologici. La comunicazione è stata resa nota dall’amministrazione comunale, che ha ringraziato la Regione per il sostegno finanziario. Questa è la prima tranche di fondi destinati a questo intervento.

Lo stanziamento, a fondo perduto, destinato alla sistemazione e alla messa in sicurezza delle strade collinari profondamente segnate dagli eccezionali eventi meteorologici registrati tra il 13 luglio e il 6 agosto 2023 L’Amministrazione Comunale di Soave ha annunciato l’arrivo di un importante stanziamento da parte della Regione del Veneto, pari a 645.000 euro a fondo perduto, destinato alla sistemazione e alla messa in sicurezza delle strade collinari profondamente segnate dagli eccezionali eventi meteorologici che, tra il 13 luglio e il 6 agosto 2023, hanno colpito con violenza il territorio regionale e, in modo particolare, il delicato ecosistema del borgo scaligero. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Pesca, centomila euro dalla Regione Veneto: «Risorse anche per il Garda e per contenere il pesce siluro» Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle aziende per la competitivitàIncrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti... Argomenti più discussi: Soave. 645mila euro dalla Regione; Contro le frane ci sono 645mila euro. Soave. 645mila euro dalla RegioneImportante intervento per la messa in sicurezza del territorio a Soave. L’amministrazione comunale ha annunciato un finanziamento regionale di 645 mila euro a fondo perduto per la sistemazione delle ... giornaleadige.it Regione Veneto: approvato il bilancio di previsione 2026-2028Regione Veneto; approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Stefani: «rigore, sviluppo e attenzione alle persone». Giacinti: «con uscita da esercizio provvisorio liberiamo gli investimenti». ilnordestquotidiano.it Il Comune di Camponogara è partner, anche per il 2026, nella programmazione delle attività della Rete Veneto Equo finanziate dalla Regione Veneto. NEXT GENERATION FAIR! È l’iniziativa organizzata da Fairtrade Italia ed Equo Garantito Se hai -tra i 18 facebook