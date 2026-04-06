Sinner sfida Humbert | ecco l’insidioso avversario di Monte Carlo

Jannik Sinner si prepara a sfidare Ugo Humbert nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo. Humbert, attualmente al 34º posto nel ranking mondiale, si è distinto anche ricevendo un riconoscimento da un vincitore del Pallone d’Oro. La partita promette di essere un incontro interessante tra due giocatori che si sono fatti notare nel circuito internazionale. La sfida si svolgerà sulla terra battuta del noto torneo monacense.

Jannik Sinner affronterà Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista francese, attualmente 34esimo nel ranking mondiale, condivide con l’italiano il prestigio di aver ricevuto i complimenti di un Pallone d’Oro. Nato a Metz il 26 giugno 1998, il giocatore mancino ha raggiunto la sua posizione migliore in classifica, il 13esimo posto, nell’aprile del 2024. Nel corso della stagione corrente ha collezionato 12 successi a fronte di 9 sconfitte. Il palmarès di Humbert conta sette trofei nei tornei del circuito maggiore. Tra questi spiccano due titoli ATP 500, vinti a Dubai nel 2024 e ad Halle nel 2021. L’ascesa tecnica e il superamento dei limiti emotivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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