Da Nespoli a Vierchowod | i VIP che festeggiano oggi 6 aprile

Il 6 aprile 2026 alcune personalità italiane di rilievo nel mondo dello sport, della cultura e della politica compiono gli anni. Tra questi ci sono ex calciatori e figure pubbliche che vengono ricordate per il loro contributo nei rispettivi settori. L’intera giornata è dedicata alle celebrazioni di chi ha raggiunto questa ricorrenza, con eventi e messaggi di auguri provenienti da diversi ambienti.

Il calendario segna il 6 aprile 2026 e l’attenzione si sposta su un vasto mosaico di celebrazioni che coinvolge figure di spicco della cultura, dello sport e della politica italiana. In questa giornata, una moltitudine di personalità, dalle più celebri a quelle meno note, festeggiano il proprio compleanno. L’elenco dei festeggiati è estremamente eterogeneo. Tra i nomi che emergono spiccano Milena Cantù, impegnata nella composizione e nel canto, e Pietro Vierchowod, che ha lasciato l’impronta del suo gioco nei campi da calcio per dedicarsi all’allenamento. Insieme a loro, l’astronauta e ingegnere Paolo Nespoli celebra un altro anno di vita. Un crocevia di talenti tra arte, musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Nespoli a Vierchowod: i VIP che festeggiano oggi, 6 aprile Buon compleanno Milena Cantù, Pietro Vierchowod, Paolo NespoliBuon compleanno Gian Marco Chiocci, Esterino Montino, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo... Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 3 aprileStasera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026.