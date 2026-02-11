Vivere meglio | Spiritualità e salute

Proseguono gli appuntamenti del ciclo "Vivere meglio e più a lungo si può?" promosso dalla Croce Rossa italiana Comitato Piana Pistoiese e dalla Misericordia di Quarrata. Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, ci sarà il quarto incontro, allo Spazio della Civetta, in via Corrado da Montemagno 19 a Quarrata, quando si parlerà di "Spiritualità e salute fisica e mentale: quale relazione?". Il programma prevede interventi di don Roberto Razzoli (correttore spirituale della Misericordia, nella foto) e di Maria Capo, psicologa del Sep (Servizio di Emergenza Psicologica) della Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

