Cosenza precipita ultra leggero | salvi due occupanti

Nella provincia di Cosenza, un velivolo ultraleggero è caduto sulla spiaggia di Grisolia Lido, vicino al Lido International. Due persone che erano a bordo sono state tratte in salvo. L'incidente è avvenuto nei pressi di un noto stabilimento balneare, e le autorità stanno intervenendo per accertare le cause. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro.

In provincia di Cosenza, un velivolo ultraleggero è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi del Lido Internascional. Secondo le prime informazioni disponibili, non risultano persone estranee coinvolte nell’incidente. A bordo del velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, si trovavano due occupanti che sono rimasti illesi. Il velivolo era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, al momento impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Intervenuti inoltre la Capitaneria di Porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cosenza, precipita ultra leggero: salvi due occupanti Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicatiDal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa… C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico... Si parla di: Ultraleggero precipita sulla spiaggia del Tirreno cosentino: illesi i due occupanti. Cosenza, ultraleggero precipita sulla spiaggia: illese le due persone a bordo(LaPresse) Un velivolo ultraleggero è precipitato lunedì mattina sulla spiaggia nel territorio di Grisolia (Cosenza), sul Tirreno cosentino. A ... stream24.ilsole24ore.com Paura sulla spiaggia di Grisolia Lido: ultraleggero precipita, illesi i due occupantiL'ultraleggero precipitato è finito nei pressi di un lido a Grisolia. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera e sanitari del 11 ... quicosenza.it