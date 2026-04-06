Copenaghen è la città più felice del mondo boom per il Nord Europa e male l' Italia

L’Happy City Index 2026 ha stilato la classifica delle località con la qualità della vita più elevata. Tra le prime posizioni si trova Copenaghen, che si conferma come la città più felice del mondo. Il rapporto evidenzia un miglioramento rispetto agli anni precedenti per diverse località del Nord Europa, mentre l’Italia si colloca più indietro nella graduatoria. La classifica si basa su vari indicatori legati al benessere e alla soddisfazione dei cittadini.

Sembrerebbe una località 'fredda' e, invece, anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è, l’Happy City Index, stilato dall’ente inglese Institute for Quality of Life, che premia il benessere valutando una serie di indicatori. La classifica infatti prende in esame 250 luoghi attraverso diverse macro-categorie: economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione e accesso allo studio, oltre alla salute, con parametri legati anche a stress e alimentazione. In sintesi, un quadro completo della qualità della vita urbana. Alcuni centri riescono a incarnare al meglio questo equilibrio,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Copenaghen è la città più felice al mondo, il record negativo di Roma (al 144° posto) e il boom del Nord Europa; Happy City Index 2026, Copenaghen è la città più felice del mondo; Copenaghen è la città più felice del mondo, Italia indietro: la prima è Bologna al 73esimo posto; La classifica delle città felici: a dominare il Nord Europa, Roma dopo il centesimo posto.

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Secondo l’Happy City Index 2026 le città più felici al mondo sono nel centro nord Europa. Sarà, ma secondo Eurostat in Italia si registra la metà della media dei suicidi europei, in prevalenza maggiori proprio nel centro nord Europa. x.com