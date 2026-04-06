Conferenza stampa Spalletti post Juve Genoa | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Genoa della 31ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha analizzato le prestazioni della squadra e le decisioni prese durante il match, senza esprimere giudizi personali o opinioni. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse ai media, offrendo un resoconto diretto su quanto accaduto in campo e sulle strategie adottate.

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