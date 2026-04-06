Comprare casa senza mutuo con l' affitto a riscatto | guida a come funziona e le offerte sul mercato

Negli ultimi anni, il settore immobiliare nella regione ha visto un cambiamento significativo, con nuove modalità di acquisto che stanno guadagnando terreno. Tra queste, l'opzione di acquistare una casa senza dover ricorrere a un mutuo, tramite contratti di affitto con riscatto, sta attirando l'attenzione di chi cerca soluzioni alternative. Sul mercato sono presenti diverse offerte che permettono di valutare questa possibilità prima di finalizzare un acquisto.

Una soluzione "ibrida" per battere il caro-tassi e vivere subito l'immobile dei sogni: la mappa aggiornata delle occasioni in Romagna e i consigli per tutelarsi al 100% Mentre i tassi d'interesse congelano i sogni di gloria di migliaia di famiglie romagnole, l'affitto con riscatto si candida a "scialuppa di salvataggio" per chi vuole le chiavi in mano senza passare subito dal notaio. Con Dossier ForliToday analizziamo la mappa delle occasioni in Romagna e i nodi contrattuali da sciogliere per “blindare” l'acquisto. Ville e castelli da 3.000 euro a notte con chef privati e piscine panoramiche: dentro alle "oasi" dei milionari in Romagna Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Torino: affitto con riscatto, la via per comprare casa senza anticipoLa città di Torino sta affrontando una nuova realtà immobiliare dove l’accesso alla proprietà avviene attraverso un modello ibrido che mescola...

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Temi più discussi: Comprare casa senza anticipo: così il mutuo al 100% torna possibile grazie alla garanzia statale; Comprare casa da pensionati, meglio trilocali e solo l’8,8% accende un mutuo; Le migliori offerte di mutuo prima casa ad aprile 2026; Case, prezzi in rialzo ovunque. E le rate del mutuo costano di più.

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Quanti anni servono per comprare casa in Italia? A Roma oltre 100 senza mutuo, a Milano quasi 150: le stime città per cittàAcquistare casa in Italia richiede decenni, con cifre astronomiche in città come Milano e Roma. La precarietà lavorativa e i bassi salari rendono l'accesso alla proprietà un obiettivo quasi ... milanofinanza.it

Dove conviene comprare casa a Perugia per affittarla su Airbnb (e quanto si guadagna) Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook