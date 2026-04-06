Come nei giorni migliori | il giovane drammaturgo Diego Pleuteri per la regia di Leonardo Lidi al Sociale

Venerdì 10 aprile alle 20.30, al Teatro Sociale di Como, si terrà la rappresentazione dello spettacolo

Venerdì 10 aprile, alle ore 20.30, va in scena al Teatro Sociale di Como lo spettacolo Come nei giorni migliori del drammaturgo Diego Pleuteri, per la regia di Leonardo Lidi, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Protagonisti gli attori Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese. Dopo il fortunato debutto in prima assoluta del 2023, questo spettacolo torna in scena per raccontarci l’amore tra A e B. Poco importa chi sono veramente questi due amanti, ciò che conta sono le loro anime, travolte da questo sentimento inesplorabile. Piccoli oggetti, gesti quotidiani, gli scontri, gli avvicinamenti, il segreto inesprimibile di tutto ciò che costituisce la vita di una coppia, nelle sue gioie e nei suoi dolori, dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Al Teatro Camploy "Come nei giorni migliori" di Leonardo LidiCome As You Are si caratterizza come spazio di attraversamento tra danza, teatro e arti visive che accoglie opere ibride e radicali, capaci di...

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Come nei giorni migliori: il giovane drammaturgo Diego Pleuteri per la regia di Leonardo Lidi al SocialeVenerdì 10 aprile, alle ore 20.30, va in scena al Teatro Sociale di Como lo spettacolo Come nei giorni migliori del drammaturgo Diego Pleuteri, per la regia di Leonardo Lidi, prodotto dal Teatro Stabi ... quicomo.it

Pleuteri: «In Come nei giorni migliori, l'amore nella sua messa alla prova»C'è un punto, nelle relazioni, in cui le parole sembrano consumate. Sono sempre le stesse, tornano nei litigi, nei silenzi, nei piccoli gesti quotidiani. Eppure è proprio lì, nel lessico minimo della ... quotidianodipuglia.it