Colonscopia ecco perché l’integrazione del CAD-EYE migliora la diagnosi
In Italia, il tumore al colon-retto rappresenta la seconda forma più comune di cancro e i dati recenti segnalano un aumento dei casi tra le persone più giovani. La diagnosi precoce è fondamentale e si basa principalmente sulla colonscopia, una procedura diagnostica chiave. Recentemente, l’uso del software CAD-EYE è stato introdotto per migliorare l’accuratezza nella rilevazione di eventuali anomalie durante l’esame.
Un sistema di supporto visivo basato su deep learning che affianca il medico in tempo reale, riducendo il rischio di lesioni non rilevate e ottimizzando i tempi dell'esame Quello del colon-retto è il secondo tumore più frequentemente diagnosticato in Italia. Secondo i dati più recenti, si registra un incremento dei casi anche nelle fasce di età più giovane: una tendenza che rende ancora più importante il tema della prevenzione. Fortunatamente, questo genere di neoplasia può essere individuato con i giusti esami: nella maggior parte dei casi, infatti, si sviluppa lentamente a partire da lesioni benigne (i polipi), che possono essere identificate e rimosse prima che evolvano in qualcosa di più grave. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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