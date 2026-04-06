Colonscopia ecco perché l’integrazione del CAD-EYE migliora la diagnosi

In Italia, il tumore al colon-retto rappresenta la seconda forma più comune di cancro e i dati recenti segnalano un aumento dei casi tra le persone più giovani. La diagnosi precoce è fondamentale e si basa principalmente sulla colonscopia, una procedura diagnostica chiave. Recentemente, l’uso del software CAD-EYE è stato introdotto per migliorare l’accuratezza nella rilevazione di eventuali anomalie durante l’esame.