Migliora la funzione barriera illumina riequlibra regala un glow immediato | ecco perché provare il tonico viso preferito dalle coreane

Un tonico viso a base di acqua di riso migliora la barriera cutanea e dona un bagliore immediato. La pelle arrossata e tesa spesso indica una mancanza di idratazione e equilibrio. Le clienti coreane preferiscono questo prodotto perché aiuta a riequilibrare e illuminare la pelle stanca. Molti notano una sensazione di sollievo dopo l’applicazione, che rende il viso più fresco e riposato. Questo trattamento si rivela una scelta semplice ma efficace.

L a pelle è arrossata, tira e sembra stressata? Forse ha semplicemente bisogno di un tonico viso all’acqua di riso. I tonici sono spesso sottovalutati, ma restano un passaggio importante della skincare, soprattutto quando l’epidermide è stressata, fragilizzata, dalla vita di tutti i giorni. È un trend che arriva dalla K-Beauty, ma nasce da un rituale di bellezza molto antico. Come usare il tonico viso e perché è importante X Leggi anche › Acqua di rose, un classico per una pelle tonica e idratata Tonico viso all’acqua di riso, nuovo must have. All’inizio dell’anno l’ufficio di analisi delle tendenze Spate, con sede a New York, ha presentato il suo report sui trend emergenti, rivelando un dato curioso: l e ricerche dei “rice toner”, i tonici all’acqua di riso, sono aumentate del 38,2%, inserendoli tra i prodotti da osservare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

