FOTO Rosso Irpinia – Passione Endurance | Ferrari in mostra

Ad Avellino, la sala “Ciriaco De Mita” del Complesso Monumentale Carcere Borbonico si è riempita subito, con tutte le sedie occupate già dai primi minuti. L’evento “Rosso Irpinia – Passione Endurance” ha raccolto molti appassionati e curiosi, attratti dal mondo delle corse di lunga distanza e dai successi recenti della Ferrari. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly con la collaborazione di AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche, ha celebrato il fascino di queste compet

Tempo di lettura: 3 minuti Con la sala "Ciriaco De Mita" del Complesso Monumentale Carcere Borbonico gremita in ogni ordine di posto già dai primi minuti, ad Avellino è stato grande successo per " Rosso Irpinia – Passione Endurance ", l'evento indetto dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino delle corse di durata ed alle recenti vittorie firmate dalla Ferrari. In oltre quattro ore di lectio, testimonianze e dibattito, il lungo sabato pomeriggio (31012026) nella Irpinia terra di motoriha incantato un pubblico, non solo di appassionati, attentissimo.

