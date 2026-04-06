Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump come sta rispondendo

La Cina ha affrontato con preparazione le sfide energetiche emerse durante il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, seguendo un percorso di risposta alle politiche di rottura adottate dagli Stati Uniti. La questione dei dazi e quella della crisi energetica sono state al centro delle misure messe in atto dal governo cinese, che ha cercato di gestire le ripercussioni di queste decisioni.

(Adnkronos) – Come per i dazi, anche per la crisi energetica. La Cina non si è fatta trovare impreparata al secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca e alle conseguenze delle sue politiche di rottura. E pur rimandendo il principale importatore al mondo di gas e petrolio, con i tre quarti del petrolio che. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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