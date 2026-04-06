Oggi alle 13.30, un ciclista si è trovato in difficoltà in una zona impervia nei pressi di Ronco Vecchio, nel comune di Santa Sofia. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta sul posto per assisterlo. Dopo aver raggiunto il luogo, i soccorritori hanno stabilizzato la situazione e condotto in salvo il ciclista. La persona coinvolta non ha riportato conseguenze gravi.

Una disavventura che si è conclusa a lieto fine. Alle 13.30 di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta nel comune di Santa Sofia, nei pressi della località Ronco Vecchio, per il soccorso di un ciclista che era rimasto bloccato in una zona impervia. Si trattava di un 51enne che era uscito per un'escursione in mountain bike quando avrebbe perso l’orientamento senza riuscire più a ritornare sul sentiero. Dopo più tentativi, avrebbe quindi contattato i soccorsi. Il personale operativo ha raggiunto la persona in difficoltà procedendo a piedi lungo i sentieri boschivi. Una volta stabilito il contatto e verificate le buone condizioni di salute, il ciclista è stato riaccompagnato in sicurezza fino al punto di stazionamento dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Neonato di due mesi non riesce più a respirare, i carabinieri lo portano in ospedale con la gazzella: è salvoLa vicenda a Mercogliano, nella provincia di Avellino: il bimbo e la sua famiglia erano bloccati nel traffico.

Argomenti più discussi: Ciclista bloccato in zona impervia, soccorritori lo raggiungono e lo portano in salvo; Bloccato tra i boschi, salvato dai soccorsi: recuperato ciclista in zona impervia; Bossico, ciclista cade in zona impervia: trasportato in ospedale in elicottero; Ciclista in difficoltà a Ronco Vecchio, intervengono i vigili del fuoco.

Bloccato tra i boschi, salvato dai soccorsi: recuperato ciclista in zona imperviaL’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta per prestare soccorso. Data la difficoltà di accesso all’area, i ... forli24ore.it

Bloccato tra i boschi, salvato dai soccorsi: recuperato ciclista in zona impervia x.com

Pomeriggio di sangue e caos tra Eboli e Battipaglia: due incidenti quasi identici coinvolgono bici elettriche su SS18 e SS19. Soccorsi in corso e traffico bloccato - facebook.com facebook