Da circa un anno, Gabriele Vagnato è in una relazione con Nicky Passarella, influencer e tiktoker di 24 anni. La coppia ha condiviso sui social alcuni momenti della loro vita privata, attirando l’attenzione dei follower. Nicky Passarella, conosciuta nel mondo dei social, ha una forte presenza online e spesso si mostra insieme a Vagnato nelle sue pubblicazioni. La loro relazione è stata resa nota attraverso i canali social.

Da quasi un anno Gabriele Vagnato è legato sentimentalmente all’influencer Nicky Passarella, 24 anni. La relazione è stata ufficializzata lo scorso agosto attraverso la pubblicazione di un bacio su una storia instagram. Da quel giorno i due creator condividono spesso sui social video divertenti di coppia come quello sul test di gravidanza (che sulle prime fece dubitare i loro follower sulla possibile dolce attesa di Nicky). Con il tempo i reel dove scherzano su stereotipi e problematiche di coppia sono diventati un must per i loro fan. Prima di Nicky Vagnato era stato fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dei social, Michela. Chi è Gabriele Vagnato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Gabriele Vagnato, la bellissima Nicky Passarella (tiktoker come lui)

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Farsi LASCIARE con un REGALO, PERCHÈ - con Nicky Passarella

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