Dopo la chiusura improvvisa dei social di Fabrizio Corona, Gabriele Vagnato ha pubblicato un video che sta facendo discutere. Nel filmato, Vagnato brandisce una mazza da baseball e canta una canzone dell’ex re dei paparazzi, lasciando il pubblico a bocca aperta. Il video ha subito attirato l’attenzione di molti utenti, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di commentare. Corona, che ormai è lontano dai social, sembra aver riacceso l’interesse intorno alla sua figura con questa mossa inaspettata.

Dopo la chiusura improvvisa dei social di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi è tornato protagonista di un nuovo video che sta facendo il giro del web. Ma non era la reazione che tutti si aspettavano. Gabriele Vagnato, noto per i suoi video ironici, ha pubblicato su Instagram un filmato in cui Corona appare con una mazza da baseball in mano, pronunciando una frase che ha scatenato ilarità e curiosità.

© Lawebstar.it - “La verità di Fabrizio Corona, adesso canta lui”: il video troll di Gabriele Vagnato fa discutere

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, anche se questa volta non si presenta in pubblico.

Belen Rodriguez si lascia andare a una confessione shock durante un’intervista a Che tempo che fa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un ...L'ex re dei paparazzi parla dopo la chiusura dei suoi profili social: Ho sempre guadagnato milioni, ma qui studio 20 ore ... ilfattoquotidiano.it

Cristiano Cucchini svela la verità su Raoul Bova e Fabrizio Corona: tutti i retroscena!Cristiano Cucchini chiarisce le inesattezze riguardanti il suo presunto legame con Raoul Bova, in risposta alle affermazioni di Fabrizio Corona. notizie.it

Pronti alle comiche Mario Adinolfi pubblica un’immagine con sé stesso, Fabrizio Corona e Roberto Vannacci. Titolo: “Difensori della cristianità e dei valori morali”. E scrive: “Se questo trio riuscirà a trovare un minimo comun denominatore, sarà nitroglicerina p facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com