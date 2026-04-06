Catanzaro follia al 94? | rigore e tre rossi regalano il pareggio

Lunedì 6 aprile al Ceravolo, il Catanzaro ha affrontato il Monza in una partita terminata 1-1. Il pareggio è arrivato nei minuti finali, al 94esimo, dopo che il Monza aveva subito un rigore e due giocatori espulsi. La gara ha visto un episodio controverso al termine, che ha portato al pareggio in extremis.

Il Catanzaro ha pareggiato 1-1 contro il Monza nello scontro disputato lunedì 6 aprile al Ceravolo, cedendo un punto agli ospiti proprio al 94esimo minuto della gara. La sfida è iniziata con un ritmo travolgente per i padroni di casa, che hanno trovato la rete del vantaggio già dopo 6 minuti grazie a Pontisso. Il risultato sembrava blindato, ma l’incontro si è trasformato in una sequenza di eventi imprevedibili che hanno influenzato l’equilibrio del campo. Il percorso verso il pareggio è stato segnato da una serie di espulsioni che hanno ridotto drasticamente il numero di giocatori in campo. Inizialmente il Catanzaro ha dovuto fare i conti con il cartellino rosso diretto per Alesi, perdendo un uomo fondamentale per la tenuta della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, follia al 94?: rigore e tre rossi regalano il pareggio Monza, due rossi e un rigore al 96’: pari folle a Catanzaro, ma il secondo posto si allontanaMonza, 6 aprile 2026 – Il rigore di capitan Pessina, freddo dal dischetto all’ultimo secondo, regala al Monza un punto insperato. Leggi anche: Fiorentina, pareggio amaro al 94?: Torino strappa un punto e riapre i dubbi salvezza per i viola.