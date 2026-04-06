Monza due rossi e un rigore al 96’ | pari folle a Catanzaro ma il secondo posto si allontana

Nel match tra Monza e Catanzaro, un pareggio arrivato all’ultimo minuto ha deciso il risultato. Al 96’, il capitano della squadra di casa ha trasformato un rigore assegnato in extremis, portando un punto alla propria squadra. Durante la partita, sono stati mostrati due cartellini rossi e sono state espulse due persone. La partita si è conclusa con un punteggio di parità, ma ha influenzato la posizione in classifica del Monza.

Monza, 6 aprile 2026 – Il rigore di capitan Pessina, freddo dal dischetto all’ultimo secondo, regala al Monza un punto insperato. Ma la sconfitta evitata sul campo del Catanzaro (1-1 il risultato finale) è solo un piccolo placebo, all’interno di una prestazione complessivamente negativa per i biancorossi. Che approcciano male la gara, vanno subito sotto e di fatto non calciano mai verso la porta avversaria fino al 96’. Ma sono soprattutto le espulsioni di Cutrone e Keita Balde, ingenue, quasi sciocche, a lasciare basiti: in un momento così delicato della stagione, due dei giocatori più esperti di questo Monza mettono in grave difficoltà la squadra che lotta per la promozione diretta in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, due rossi e un rigore al 96’: pari folle a Catanzaro, ma il secondo posto si allontana Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Sabbiese si allontana da Stella (ma lei si avvicina a Clara) Hernani, paradiso Monza. Brianzoli al secondo postodi Alessandro Stella Questa volta la soglia dell’attenzione rimane alta, mentre l’uomo “copertina” è sempre lo stesso. Temi più discussi: Pizzaut diventa anche Pastaut: la CAREbonara e le altre nuove ricette di pasta arrivano nei ristoranti di Milano e Monza; Le Iene: DE GIUSEPPE: Sparare ai vicini per questioni banali Video; Vittorie (con fatica) e posizioni confermate nell'alta classifica; si muove la zona playout con la vittoria dell'AFP; Volata-promozione, la tempesta dopo la… quiete della sosta sta per scatenarsi. Monza, due rossi e un rigore al 96’: pari folle a Catanzaro, ma il secondo posto si allontanaMonza, 6 aprile 2026 – Il rigore di capitan Pessina, freddo dal dischetto all’ultimo secondo, regala al Monza un punto insperato. Ma la sconfitta evitata sul campo del Catanzaro (1-1 il risultato ... sport.quotidiano.net Catanzaro-Monza, i convocati biancorossiCon MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità: oltre 300.000 contatti in pochi giorni, copertura su web, social e TV, e campagne personalizzate per ogni esigenza. Contattaci: ... monza-news.it Live: Catanzaro 1-1 Monza Goal: Pessina (pen.) (90+6') Data Free: https://matchcorner.live/CAT-MON facebook Il tabellone principale del Challenger di Monza si apre con il big match tra Mattia Bellucci e Dušan Lajovic! x.com