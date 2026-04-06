Caso Lukaku parla Manna | l’annuncio prima di Napoli-Milan

Il direttore sportivo del Napoli ha comunicato in diretta a DAZN che Romelu Lukaku tornerà in gruppo tra circa sette giorni. Ha anche precisato che ci saranno delle conseguenze legate alla gestione dell’infortunio che il calciatore ha seguito in Belgio senza consultare il club. La notizia arriva in vista della partita tra Napoli e Milan.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha annunciato a DAZN che Romelu Lukaku rientrerà tra una settimana e che ci saranno delle conseguenze per la gestione autonoma dell’infortunio in Belgio. Lukaku e il rifiuto della Nazionale: lo scontro con il Napoli. Lukaku doveva raggiungere la Nazionale belga, ma ha preferito restare in Belgio per curare un versamento con i suoi medici personali, contrariamente alla volontà del Napoli. Manna ha spiegato il malcontento senza filtri: “Non siamo contenti. Noi avremmo voluto confrontarci con lui, avremmo voluto parlare a Napoli”. Il direttore sportivo ha sottolineato che nessuno avrebbe impedito al giocatore di lavorare con i propri fisioterapisti, pratica regolamentata dall’accordo collettivo, ma il mancato dialogo diretto rappresenta il vero problema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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