Carrarese-Spezia | sfida totale tra orgoglio e salvezza

Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 19:30, lo stadio Dei Marmi ospiterà la partita tra Carrarese e Spezia. La sfida si svolgerà in una giornata di Pasquetta e metterà di fronte due squadre con obiettivi diversi: la Carrarese cerca punti salvezza, mentre lo Spezia punta a consolidare la propria posizione in classifica. Entrambe le squadre arrivano motivate, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 19:30, lo stadio Dei Marmi ospita la sfida tra Carrarese e Spezia. Il derby di Pasquetta vede contrapposte due realtà in fasi opposte della stagione, con in palio la stabilità in classifica e l’orgoglio cittadino. Il clima a Carrara è elettrizzante dopo i successi ottenuti contro Bari e Sampdoria. Tali risultati hanno dato fiducia agli uomini di Calabro, che affrontano questo scontro con una carica mentale superiore, supportati da un pubblico che ha già esaurito ogni biglietto disponibile. Dall’altra parte, lo Spezia vive una fase di transizione guidata dal ritorno di Luca D’Angelo. L’obiettivo del tecnico è invertire la rotta immediatamente, cercando di replicare l’impresa della salvezza ottenuta due anni fa, sebbene il contesto attuale appaia decisamente più ostico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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