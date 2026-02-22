Monopattini vietati a Firenze da aprile la decisione del Tar | cosa cambia

Il Tar ha deciso di permettere a Firenze di vietare i monopattini elettrici privati a noleggio dal 1° aprile 2026, per ridurre il caos nelle strade centrali. La decisione nasce dalla richiesta del Comune di limitare la presenza di questi mezzi in zone molto trafficate. La città potrà adottare nuove regole e controlli più severi per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. La modifica interessa anche alcune aree di grande affollamento urbano.

A partire dal 1° aprile del 2026 il Comune di Firenze potrà vietare i monopattini elettrici privati a noleggio su tutto il suo territorio. Il Tar della Toscana ha infatti stabilito che la delibera con cui il sindaco del capoluogo toscano aveva proibito lo sharing di questi mezzi, emanata a novembre 2025, è legittima. La sentenza riguarda però solo una richiesta di sospensione. Il Tar dovrà esprimersi anche nel merito del ricorso, presentato dalla società del settore Bird. Firenze si aggiunge ad altre città europee che hanno vietato questo tipo di noleggio, come Parigi, che lo ha fatto nel 2023, e Madrid, che invece l’ha raggiunta nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Argomenti discussi: Il Tar dà ragione a Firenze: da aprile saranno vietati i monopattini elettrici

