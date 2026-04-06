Caltanissetta shock elettrico a un tecnico | 28enne in terapia intensiva

Domenica pomeriggio a Caltanissetta, un tecnico di 28 anni proveniente da Serradifalco è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava su una cabina. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono considerate gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo verifiche per chiarire l’accaduto.

Un tecnico di 28 anni, proveniente da Serradifalco, è rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio a Caltanissetta dopo essere stato colpito da una scarica elettrica durante un lavoro su una cabina. Il giovane si trova attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Civico di Palermo. L’incidente è avvenuto mentre il professionista operava sull’impianto elettrico. Le conseguenze immediate dell’evento hanno causato ustioni diffuse sul volto e in diverse parti del corpo, aggravate da complicazioni respiratorie dovute all’inalazione di fumo. Il primo intervento di soccorso ha il ricovero del ragazzo presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, shock elettrico a un tecnico: 28enne in terapia intensiva Caltanissetta, bimba di 17 mesi ingerisce farmaci della madre: trasferita in terapia intensiva pediatricaABBONATI A DAYITALIANEWS L’arrivo in ospedale a Caltanissetta Una bambina di 17 mesi è stata portata nella giornata di ieri all’Ospedale Sant’Elia... Doppio infarto per Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia in terapia intensivaPaura per Mircea Lucescu, 81enne ex ct della Romania (esonerato dopo l'eliminazione nei playoff mondiali), colpito da due infarti (il primo alle 9. Grave incidente sul lavoro a Caltanissetta, operaio folgorato in una cabina elettricaUn drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Caltanissetta, dove un giovane operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una […] ... blogsicilia.it Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a CaltanissettaUn operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta ... fanpage.it