Caltanissetta shock elettrico a un tecnico | 28enne in terapia intensiva

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio a Caltanissetta, un tecnico di 28 anni proveniente da Serradifalco è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava su una cabina. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono considerate gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo verifiche per chiarire l’accaduto.

Un tecnico di 28 anni, proveniente da Serradifalco, è rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio a Caltanissetta dopo essere stato colpito da una scarica elettrica durante un lavoro su una cabina. Il giovane si trova attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Civico di Palermo. L’incidente è avvenuto mentre il professionista operava sull’impianto elettrico. Le conseguenze immediate dell’evento hanno causato ustioni diffuse sul volto e in diverse parti del corpo, aggravate da complicazioni respiratorie dovute all’inalazione di fumo. Il primo intervento di soccorso ha il ricovero del ragazzo presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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