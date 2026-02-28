Juve-Spalletti | il piano per il rinnovo e i quattro colpi top

Oggi a Torino si sono concentrate le attenzioni sul fronte del calciomercato, con la Juventus e l’allenatore Luciano Spalletti che stanno lavorando per rinnovare il loro rapporto. La società sta definendo un piano che include anche l’acquisto di quattro giocatori considerati top. Le trattative sono in corso e si concentrano sulla continuità del progetto tecnico e sulle operazioni di mercato imminenti.

Vertice alla Continassa per il futuro del tecnico: mirino su Tonali, Bernardo Silva e il ritorno di fiamma per Kolo Muani. Nella mattinata di oggi, le frequenze del calciomercato gravitano attorno alla Continassa, dove la Juventus e Luciano Spalletti si preparano a blindare un sodalizio che trascende la semplice estensione contrattuale. Il summit decisivo, previsto nelle prossime ore, non verterà esclusivamente su emolumenti o scadenze temporali, ma si configurerà come una profonda analisi delle prospettive strategiche e degli investimenti necessari per riportare il club ai vertici europei. La dirigenza sabauda punta a garantire al tecnico toscano un innesto d’élite per ogni reparto, muovendosi con anticipo su profili internazionali per anticipare una concorrenza che si preannuncia agguerrita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

