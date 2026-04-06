Un team di analisti coordina un progetto dedicato al calcio italiano ed europeo, raccogliendo dati, classifiche e approfondimenti statistici. Tra i membri c’è Roberto Vinciguerra, che si occupa di fornire informazioni dettagliate sui giovani talenti e sui giocatori che arrivano alla Serie A. Il portale numericalcio si propone di offrire uno sguardo approfondito sul panorama calcistico attraverso numeri e analisi precise.

Roberto Vinciguerra coordina un gruppo di analisti specializzati per offrire dati, classifiche e approfondimenti statistici sul calcio italiano ed europeo tramite il portale numericalcio.it. Il servizio monitora in tempo reale gli eventi della Serie A e le dinamiche dei club e delle selezioni nazionali. L’attività di questo team di esperti è iniziata nel 2017. L’obiettivo primario è fornire parametri oggettivi per valutare l’andamento delle squadre attraverso i ranking mondiali e quelli stabiliti da UEFA e FIFA. Un ecosistema di dati dal professionismo ai giovani. La copertura informativa non si limita al massimo campionato. Il sistema include aggiornamenti costanti su Serie B e Serie C, estendendo la raccolta dati a tutto il giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio: dai giovani alla Serie A, i dati che svelano i talenti

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I giovani talenti del centrocampo: il futuro del calcio si scrive a TorinoIl Torino vola verso una nuova stagione puntando sulla crescita interna e su una chiave tattica pronta a restare a lungo.

Che fine ha fatto Mini Dembelé Il bambino che doveva vincere il Pallone d’Oro

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Abodi spinge Gravina all'addio: Ripartiamo dai giovani, venga un commissario che conosce il mondo del calcioAndrea Abodi, ministro dello sport del Governo Meloni, spinge Gabriele Gravina verso l'addio alla Federcalcio dopo la figuraccia, la terza di fila, dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali. Come s ... msn.com

Calcio azzurro, un fallimento vecchio vent’anniSe il calcio in Italia non fosse quello che è – una religione laica con milioni di ferventi adepti e un fenomeno sociale, economico e dunque politico – il triste ma non inatteso ennesimo fallimento ... ilfattoquotidiano.it

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Calcio Totale. Ludovico Einaudi · Einaudi: Nuvole Bianche. L'educazione dei tifosi giapponesi supera ogni confine. Muniti di sacchetti, recuperano i bicchieri al termine della gara. Lezioni di vita, a Wembley ringraziano facebook